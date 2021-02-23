В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке (фото)

Во время возгорания квартиросъемщик находился дома

В Голосеевском районе Киева на улице Михаила Максимовича, 3-Г произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 23 февраля в 00:22. На место происшествия немедленно выехали спасатели, которые установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 23 этаже. Квартиросъемщик находился дома.

Пожар на площади 5 "квадратов" был локализован в 00:45 и ликвидирован в 00:48. К счастью, травмированных и погибших нет.

От огня были повреждены мебель, окно, внутренняя отделка стен и потолка.

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К ликвидации были привлечены 27 спасателей и 7 единиц пожарно-спасательной техники а также ШТАБ Главного управления.

Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области мужчина поджег почту и украл 300 тысяч гривен.

Также напомним, в Киеве на рынке "Петровка" вспыхнул пожар.

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