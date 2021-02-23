Українська
$ 27,93
33,89
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке (фото)

23 февраля, 10:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Во время возгорания квартиросъемщик находился дома

В Голосеевском районе Киева на улице Михаила Максимовича, 3-Г произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 23 февраля в 00:22. На место происшествия немедленно выехали спасатели, которые установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 23 этаже. Квартиросъемщик находился дома.

Пожар на площади 5 "квадратов" был локализован в 00:45 и ликвидирован в 00:48. К счастью, травмированных и погибших нет.

От огня были повреждены мебель, окно, внутренняя отделка стен и потолка.

Реклама

В тренде
Смертельная драка в центре Киева: водитель двумя ударами убил пешехода (видео 18+)

К ликвидации были привлечены 27 спасателей и 7 единиц пожарно-спасательной техники а также ШТАБ Главного управления.

Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области мужчина поджег почту и украл 300 тысяч гривен.

Также напомним, в Киеве на рынке "Петровка" вспыхнул пожар.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев спасатели многоэтажка высотка пожар ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смертельная драка в центре Киева: водитель двумя ударами убил пешехода (видео 18+)
Смертельная драка в центре Киева: водитель двумя ударами убил пешехода (видео 18+)Происшествия
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)Происшествия
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепарат
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепаратПроисшествия
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)Происшествия
Смерть девушки в столичном парке: подробности (видео)
Смерть девушки в столичном парке: подробности (видео)Происшествия
Школьный скандал: физрука обвиняют в бездействии, когда старшеклассники издевались над малышом
Школьный скандал: физрука обвиняют в бездействии, когда старшеклассники издевались над малышомПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять