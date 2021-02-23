У Києві вночі горіла квартира в багатоповерхівці (фото)

Під час загоряння квартиронаймач перебував удома

У Голосіївському районі Києва на вулиці Михайла Максимовича, 3-Г, сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, інцидент стався 23 лютого о 00:22. На місце події негайно виїхали рятувальники, які встановили, що загоряння сталося в одній з квартир на 23-му поверсі. Квартиронаймач перебував удома.

Пожежа на площі 5 "квадратів" була локалізована о 00:45 та ліквідована о 00:48. На щастя, травмованих та загиблих немає.

Від вогню було пошкоджено меблі, вікно, внутрішнє оздоблення стін і стелі.

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До ліквідації було залучено 27 рятувальників і 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також Штаб Головного управління.

Причини і обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині чоловік підпалив пошту і вкрав 300 тисяч гривень.

Також нагадаємо, в Києві на ринку "Петрівка" спалахнула пожежа.

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