В Киеве пассажира трамвая избили из-за разговора по телефону (видео)

В одном из киевских трамваев произошла драка между пассажирами. Одному из мужчин не понравилось, как второй очень громко разговаривал по телефону.
Об этом сообщил Telegram-канал "Киев INFO | Новости".
Судя по видео, драка произошла в скоростном трамвае. На видео слышны слова диктора, который объявляет следующую остановку "Площадь Победы".
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"К нам пока не поступали заявления от пострадавших. Так же не было сообщений по линии "102"", – сообщили в полиции Шевченковского района.
Скорее всего, пострадавший не обращался в полицию, а видео выложили в социальные сети люди, которые стали очевидцами инцидента в трамвае.
Две женщины и мужчина устроили драку в метро
В киевском метро устроили драку прямо в вагоне. Туда людей в нетрезвом состоянии спокойно пропустили контролеры. Об этом в своем Facebook написал журналист Александр Рудоманов.
По его словам, не очень держась на ногах, нетрезвые люди спокойно прошли через турникеты метро.
"Контроллер не вызвала ни полицию, ни вохр (военизированную охрану, – ред.). А зачем?" – написал Рудоманов.
Он рассказал, что это трио зашло в вагон и через две станции начало драку между собой. Пассажиры вмешались, разняли, двое остались в вагоне, одна из них вышла.
"Вопрос КП "Киевский метрополитен", а что, разве пьяными можно ездить?" – добавил журналист.
В пресс-службе столичного метрополитена в комментарии "Сегодня" подтвердили, что действительно в состоянии алкогольного опьянения людей пропускать в подземку не должны.
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