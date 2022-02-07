Сьогодні 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Сьогодні 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Сьогодні 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві пасажира трамвая побили через розмову телефоном (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 16:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найімовірніше, потерпілий не звертався до поліції, а відео виклали у соціальні мережі очевидці
У столиці у трамваї сталася бійка
У столиці у трамваї сталася бійка / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному з київських трамваїв сталася бійка між пасажирами. Одному з чоловіків не сподобалося, як другий голосно розмовляв по телефону.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ INFO|Новини".

Реклама

Судячи з відео, бійка сталася у швидкісному трамваї. На відео чути слова диктора, який повідомляє наступну зупинку "Площа Перемоги".

"До нас поки не надходили заяви від постраждалих. Також не було повідомлень на лінію "102"", – повідомили в поліції Шевченківського району.

Найімовірніше, потерпілий не звертався до поліції, а відео виклали у соціальні мережі люди, які стали очевидцями інциденту у трамваї.

Реклама

Дві жінки та чоловік влаштували бійку у метро

У київському метро вчинили бійку прямо у вагоні. Туди людей у нетверезому стані спокійно пропустили контролери. Про це у своєму Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.

За його словами, не дуже тримаючись на ногах, нетверезі люди спокійно пройшли через турнікети метро.

"Контролер не викликала ні поліцію, ні вохр (воєнізовану охорону – ред.). А навіщо?" - Написав Рудоманов.

Реклама

Він розповів, що це тріо зайшло до вагону і через дві станції почало бійку між собою. Пасажири втрутилися, розійняли, двоє залишилися у вагоні, одна з них вийшла.

"Питання КП "Київський метрополітен", а що, хіба п'яними можна їздити?" – додав журналіст.

У пресслужбі столичного метрополітену у коментарі "Сьогодні" підтвердили, що справді у стані алкогольного сп'яніння людей пропускати у підземку не повинні.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Не Трухін? Ми дізналися, хто був за кермом у авто Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві пасажира трамвая побили через розмову телефоном (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Хворіє дедалі більше дітей: у Києві погіршилася ситуація з грипом Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

17 905

захворіло за тиждень в Києві

+44%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти