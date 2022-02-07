У Києві пасажира трамвая побили через розмову телефоном (відео)

В одному з київських трамваїв сталася бійка між пасажирами. Одному з чоловіків не сподобалося, як другий голосно розмовляв по телефону.
Про це повідомив Telegram-канал "Київ INFO|Новини".
Судячи з відео, бійка сталася у швидкісному трамваї. На відео чути слова диктора, який повідомляє наступну зупинку "Площа Перемоги".
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"До нас поки не надходили заяви від постраждалих. Також не було повідомлень на лінію "102"", – повідомили в поліції Шевченківського району.
Найімовірніше, потерпілий не звертався до поліції, а відео виклали у соціальні мережі люди, які стали очевидцями інциденту у трамваї.
Дві жінки та чоловік влаштували бійку у метро
У київському метро вчинили бійку прямо у вагоні. Туди людей у нетверезому стані спокійно пропустили контролери. Про це у своєму Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.
За його словами, не дуже тримаючись на ногах, нетверезі люди спокійно пройшли через турнікети метро.
"Контролер не викликала ні поліцію, ні вохр (воєнізовану охорону – ред.). А навіщо?" - Написав Рудоманов.
Він розповів, що це тріо зайшло до вагону і через дві станції почало бійку між собою. Пасажири втрутилися, розійняли, двоє залишилися у вагоні, одна з них вийшла.
"Питання КП "Київський метрополітен", а що, хіба п'яними можна їздити?" – додав журналіст.
У пресслужбі столичного метрополітену у коментарі "Сьогодні" підтвердили, що справді у стані алкогольного сп'яніння людей пропускати у підземку не повинні.
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