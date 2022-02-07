У Києві пасажира трамвая побили через розмову телефоном (відео)

Найімовірніше, потерпілий не звертався до поліції, а відео виклали у соціальні мережі очевидці

У столиці у трамваї сталася бійка / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному з київських трамваїв сталася бійка між пасажирами. Одному з чоловіків не сподобалося, як другий голосно розмовляв по телефону.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ INFO|Новини".

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Судячи з відео, бійка сталася у швидкісному трамваї. На відео чути слова диктора, який повідомляє наступну зупинку "Площа Перемоги".

"До нас поки не надходили заяви від постраждалих. Також не було повідомлень на лінію "102"", – повідомили в поліції Шевченківського району.

Найімовірніше, потерпілий не звертався до поліції, а відео виклали у соціальні мережі люди, які стали очевидцями інциденту у трамваї.

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Дві жінки та чоловік влаштували бійку у метро

У київському метро вчинили бійку прямо у вагоні. Туди людей у нетверезому стані спокійно пропустили контролери. Про це у своєму Facebook написав журналіст Олександр Рудоманов.

За його словами, не дуже тримаючись на ногах, нетверезі люди спокійно пройшли через турнікети метро.

"Контролер не викликала ні поліцію, ні вохр (воєнізовану охорону – ред.). А навіщо?" - Написав Рудоманов.

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Він розповів, що це тріо зайшло до вагону і через дві станції почало бійку між собою. Пасажири втрутилися, розійняли, двоє залишилися у вагоні, одна з них вийшла.

"Питання КП "Київський метрополітен", а що, хіба п'яними можна їздити?" – додав журналіст.

У пресслужбі столичного метрополітену у коментарі "Сьогодні" підтвердили, що справді у стані алкогольного сп'яніння людей пропускати у підземку не повинні.

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