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Уже празднуют? Две пьяные женщины и мужчина устроили драку в киевском метро

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 декабря, 20:53
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Людей в нетрезвом состоянии спокойно пропустили на станцию метрополитена
В метро Киева произошла драка.
В метро Киева произошла драка. / Фото: Коллаж: Сегодня

За несколько часов до Нового года, вечером 31 декабря, в киевском метро устроили драку прямо в вагоне. Туда людей в нетрезвом состоянии спокойно пропустили контролеры.

Об этом в своем Facebook написал журналист Александр Рудоманов.

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По его словам, не очень держась на ногах, нетрезвые люди спокойно прошли через турникеты метро.

"Контроллер не вызвала ни полицию, ни вохр (военизированную охрану, – ред.). А зачем?" , – написал Рудоманов.

Он рассказал, что это трио зашло в вагон и через две станции начало драку между собой. Пассажиры вмешались, разняли, двое остались в вагоне, одна из них вышла.

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"Вопрос КП "Киевский метрополитен", а что, разве пьяными можно ездить?", – добавил журналист.

Что нам сказали в метро

В пресс-службе столичного метрополитена в комментарии "Сегодня" подтвердили, что действительно в состоянии алкогольного опьянения людей пропускать в подземку не должны.

"Спасибо за информацию. Проведем работу. Напоминаем, что проезд в нетрезвом состоянии запрещен правилами метро", – отметили в пресс-службе.

Раньше мы писали:

  • В новогоднюю ночь городской транспорт Киева будет работать дольше – новый график.
  • В Харькове подросток незаконно попал в хвостовую кабину машиниста электропоезда метро. Его задержали правоохранители.

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