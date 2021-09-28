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В Киеве похитили врача, держали в заложниках и требовали у семьи выкуп

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 сентября, 20:49
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Похитителям грозит от семи до девяти лет за решеткой
У семьи требовали выкуп в 200 тысяч долларов
У семьи требовали выкуп в 200 тысяч долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчина и женщина, сговорившись, похитили врача-онколога и держали его в гараже. Они требовали у семьи выкуп за родственника и его авто.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Осенью 2017 года мужчина и женщина похитили врача-онколога, которая в это время находилась у себя во дворе. Ее привезли в арендованный гараж и удерживали там, вымогая у семьи выкуп в 200 тысяч долларов.

Похитители также угнали автомобиль и отобрали личные вещи потерпевшей.

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Приговором Святошинского районного суда города Киева они признаны виновными в незаконном лишении свободы или похищении человека, краже, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Похитителям грозит от семи до девяти лет за решеткой.

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