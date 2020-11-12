В Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило улицу (видео)

В Киеве в Подольском районе затопило целую улицу.

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Об этом сообщает Киев Оперативный, 12 ноября.

Скорее всего здесь прорвало трубу с горячей водой.

"Киношники могут снимать сцены апокалипсиса, а местные – просто помыться, ведь горячая вода, похоже, что будет не скоро", – пишут в соцсетях.

ЧП произошло на проспекте Василия Порика, 9.

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Информация обновляется.

Ранее мы писали, что в столице на улице Туполева, 20 в доме прорвало воду и вода бежала прям по стенам в подьезде.

А на Теремках затопило дорогу кипятком – бригада "Киевтеплоэнерго" обнаружила повреждения теплосети.

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