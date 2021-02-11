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В Киеве провалился асфальт прямо на проезжей части: движение ограничено (фото, видео)

11 февраля, 16:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия

В Киеве на улице Петропавловской провалился асфальт.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Движение ограничено", – говорится в сообщении.

В Сети появилось видео инцидента.

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Ранее мы писали, что в Киеве в Соломенском районе, возле остановки Белгородская провалился асфальт.

Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: автомобиль, который был припаркован возле одного из зданий, буквально провалился под землю.

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Киев провалился асфальт движение транспорта

Источник: Сегодня

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