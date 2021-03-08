Українська
$ 27,76
33,41
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В Киеве сгорела баня: стало известно, сколько человек погибли (фото)

8 марта, 09:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Огонь тушили более двух десятков спасателей, но находящимся в бане людям помочь не удалось

В Киеве случился пожар в недостроенной бане, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Произошло это ночью в Святошинском районе в пристроенной бане к частному 2-этажному дому по ул. Якова Качуры

"В 2-этажном нежилом здании на 1-м этаже в комнате отдыха возник пожар. В результате пожара произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами. В ходе разборки металлических конструкций были обнаружены тела трех человек, данные которых устанавливаются. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 кв. м", – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 25 человек и 6 единиц техники.

Как сообщали новости "Сегодня", в субботу вечером в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. Да так рвануло, что в соседнем доме повылетали стекла.

Также мы писали, что 7 марта в столице убили женщину-полицейского. Святослава Петрова проработала в полиции почти 15 лет. Стало известно, что правоохранители уже задержали подозреваемую в убийстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев баня пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мост Кличко" снова устал: треснуло стекло (фото)Происшествия
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемую
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемуюПроисшествия
Митинг в поддержку Стерненко: все подробности (фото, видео)
Митинг в поддержку Стерненко: все подробности (фото, видео)Украина
Смертельное падение ребенка с высоты в Киеве: девочка была сиротой (видео)
Смертельное падение ребенка с высоты в Киеве: девочка была сиротой (видео)Происшествия
В метро Киева мужчина упал с перрона (видео)
В метро Киева мужчина упал с перрона (видео)Происшествия
В Киеве убили женщину: при ней было полицейское удостоверение
В Киеве убили женщину: при ней было полицейское удостоверениеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять