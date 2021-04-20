Хорошо, что не на голову: в Киеве на Оболони рухнул потолок в подземном переходе (фото)

На месте ЧП уже работают сотрудники Оболонского ДЭУ, а место оградили красной лентой

В подземном переходе на станции метро Оболонь с потолка обвалилась часть бетонной конструкции.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram, опубликовав фото с места происшествия.

"Вроде без пострадавших. Пока неизвестно, перекроют ли переход. Так что аккуратнее там", – подписали фото в Сети.

Фото: Киев Сейчас/Telegram

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В Киевском метрополитене нам сообщили, что данный подземный переход не находиться у них на балансе. Причинами обрушения потолка занимается районное дорожно-эксплуатационное управление "Киевавтодора".

В коммунальной корпорации отмечают, что на месте уже работают сотрудники Оболонского ДЭУ, а место, где произошло ЧП ограждено.

"В подземном переходе произошёл не обвал бетона, там осталась часть штукатурки и защитный слой бетона. Ремонтные работы будут выполнены в ближайшее время", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киеавтодоре".

Ранее мы писали, что в Киеве в переходе на Майдане Незалежности обрушился потолок.

Напомним, ранее в Днепре на стройке парень получил удар током, упал со строительных лесов и умер. Ему был 21 год.

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