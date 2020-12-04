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В Киеве вандалы оставили без фонарей жителей бульвара Тараса Шевченко

4 декабря, 13:37

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Целый ряд светильников испортили неизвестные

В Киеве вандалы испортили светильники на бульваре Тараса Шевченко.

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Об этом написал Александр Барабошко в Facebook.

"По всему ряду светильников уцелело лишь парочку. Это не Кличко, Зеленский или еще какая-то власть, это наши с вами сожители", – написал Александр.

Фото: Александр Барабошко / Facebook

В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" нам сообщили, что данные фонари не находятся у них на балансе.

"Фонари на заборе ботанического сада не переданы нам на баланс. Поэтому мы не можем ими заниматься", – прокомментировали в "Киевгорсвете".

Фото: Александр Барабошко / Facebook
Фото: Александр Барабошко / Facebook

Разгромили фонари около ботанического сада не впервые, ранее нарушителей поймала полиция.

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Ранее мы писали, что в парк "Победа" вернули медведя-великана, которого сломали вандалы. Фигуру восстановили и вернули на свое место.

Напомним, вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.

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Киев вандалы фонари бульвар Тараса Шевченко

Источник: Сегодня

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