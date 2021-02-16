Видео дня: нацгвардейцы устроили массовую "драку" в центре Киева

Руководство МВД заявило, что парни просто дурачились, никто травм не получил

В Сети появилось видео якобы драки десятка нацгвардейцев, которые в центре Киева охраняли протестующих ФОПов.

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На нем видно, как шестеро бойцов Нацгвардии размахивают руками и наносят друг другу удары кулаками. Можно заметить, как одни из них со спины одергивают других за светоотражающие жилеты. Чуть позже к ним решительным шагом направляются еще три человека в форме, которые пытаются развести соперников.

В какой-то момент один из размахивающих руками пытается отбежать на несколько метров, затем возвращается к группе сослуживцев, поскальзывается и падает на снег, после чего несколько человек наносят ему два-три удара ногами по корпусу. После этого нацгвардейцу помогают подняться.

В комментарии СМИ заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что парни просто дурачились, никто травм не получил.

Ранее сайт "Сегодня" показал видео, как в Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой.

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Также рассказывалось, что в Киеве на Оболони и на Кольцевой дороге водители устроили драки на проезжей части.

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