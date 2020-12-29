В Киеве водитель уснул за рулем и въехал в отбойник (фото)

В ночь на вторник, 29 декабря, в Киеве водитель Volkswagen уснул за рулем и въехал в отбойник.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram-канале.
По предварительной информации, водитель был пьян. Однако от прохождения теста на состояние опьянения мужчина отказался.
Также мы писали о том, что 27 декабря, в Киевской области на Житомирские трассе возле села Капитановка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Honda и Volvo.
Напомним, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.
Ранее в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.
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