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В Киеве водитель уснул за рулем и въехал в отбойник (фото)

29 декабря, 03:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По предварительным данным, водитель был пьян

В ночь на вторник, 29 декабря, в Киеве водитель Volkswagen уснул за рулем и въехал в отбойник.

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Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель был пьян. Однако от прохождения теста на состояние опьянения мужчина отказался.

Фото: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

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Фото: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

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Также мы писали о том, что 27 декабря, в Киевской области на Житомирские трассе возле села Капитановка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Honda и Volvo.

Напомним, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.

Ранее в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.

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Киев ДТП отбойник
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