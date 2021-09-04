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В киевском бизнес-центре произошел пожар (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
4 сентября, 19:31
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Пожар в бизнес-центре "Колизей". Коллаж: "Сегодня"
Пожар в бизнес-центре "Колизей". Коллаж: "Сегодня" / Фото: ГСЧС

В Киеве в субботу, 4 сентября, произошел пожар в бизнес-центре "Колизей", который находится в Дарницком районе по ул. Ларисы Руденко.

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Как сообщили в ГСЧС, жертв и пострадавших нет. С лифтовой кабины, которая была заблокирована, достали ребенка.

Информация о пожаре поступила в 18:18. Возгорание произошло на восьмом этаже в помещении сауны фитнес-центра, огонь распространился на кровлю площадью около 100 кв. Спасатели проводят разведку на этажах.

К тушению пожара были привлечены 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

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Пожар был локализован в 19:22, а в 19:30 – ликвидирован.

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