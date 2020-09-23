В киевской многоэтажке вспыхнул пожар: спасатели несколько часов боролись с огнем (фото, видео)

В новостройке вблизи столицы, в Киево-Святошинском районе области, произошел пожар.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 23 сентября в 5:30 в одном из домов в Софиевской Борщаговке произошло возгорание. Копы ехали на задание, когда увидели дым над многоэтажкой и посреди улицы мужчину, который просил о помощи.

"Он крайне перепугано пояснил, что в его квартире на 6 этаже произошел пожар из-за взрыва топлива в камине. Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, однако ему это не удалось", – прокомментировали в полиции.

Правоохранители сразу вызвали спасателей и бросились будить жителей дома.

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"Были эвакуированы около 100 жителей дома, 263 квартиры отключены от газоснабжения. На месте происшествия работали спасатели, медики, работники полиции обеспечивали общественный порядок", – отметили в пресс-службе.

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По данному факту открыли уголовное производство по статье "неосторожное уничтожение или повреждение имущества".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар ликвидировали в 09:20. К тушению привлекались 36 спасателей и 7 единиц техники.

Видео: Telegram-канал/Kyiv LIVE

Ранее мы сообщали, что в Киеве горела квартира в многоэтажке.

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Также напомним, в Деснянском районе столицы вспыхнул огонь в пятиэтажке. В результате погиб один человек, остальных жителей подъезда удалось эвакуировать.

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