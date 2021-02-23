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В Киевской области столкнулись пять машин: есть погибшие и пострадавшие (фото)

23 февраля, 09:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте работают медики и спасатели

Вблизи села Залесье Киевской области на 40 км автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Есть погибшие и травмированные.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Украины, на месте работают спасатели, медики и следователи.

Копы занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно заблокировано. Объезд осуществляется по встречной полосе.

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Ранее мы сообщали, что в Киевской области водитель Hyundai выехал на встречку и столкнулся с тремя авто. Водителя и пассажира Hyundai госпитализировали.

Также напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.

Кроме того, в Дарницком районе Киева товарный поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.

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ДТП полиция погибшие киевская область пострадавшие
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