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На Київщині зіткнулися п'ять машин: є загиблі і постраждалі (фото)

23 лютого, 09:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На місці працюють медики і рятувальники

Поблизу села Залісся Київської області на 40 км автодороги Київ-Чернігів сталася ДТП за участю п'яти автомобілів. Є загиблі і травмовані.

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Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції України, на місці працюють рятувальники, медики і слідчі.

Копи займаються регулюванням руху, оскільки на даній ділянці рух тимчасово заблоковано. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі.

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Раніше ми повідомляли, що в Київській області водій Hyundai виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з трьома авто. Водія і пасажира Hyundai госпіталізували.

Також нагадаємо, в Києві п'яний водій скоїв ДТП і намагався сховатися, однак перехожі спільно з патрульними його затримали.

Крім того, у Дарницькому районі Києва товарний потяг врізався в легковий автомобіль, загинув чоловік.

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ДТП поліція загиблі Київська область постраждалі
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