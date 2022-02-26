В сбитом ИЛ-76 под Васильковом погибли не все. Часть десанта взяли в плен

После того, как украинские защитники сбили российский самолет ИЛ-76 в Василькове, погиб не весь находящийся на борту десант. Четырех человек ВСУ взяли в плен.
Об этом сообщил журналист Роман Цымабюк в Facebook.
Он уточнил, что пленные сейчас просят президента РФ не посылать больше никого в Украину. Еще около 10 солдат РФ продолжают отстреливаться.
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"Им выставлен ультиматум: сложить оружие или будут уничтожены. Полоса под надежным огневым контролем. Никто сюда без разрешения не приземлится", – написал Цымбалюк.
Что происходит в Украине в третий день вторжения
- В Администрации Байдена ввели новые ограничения против топ-чиновников РФ – в новый санкционный список из-за войны против Украины попали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
- Vgorode пишет, что в Киеве на проспекте Победы взорвали мост у метро "Берестейская" и российские войска двигаются в сторону Шулявки. Замглавы КГГА заявил, что информации о подрыве мостов у них пока нет.
- Российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов.
- Оккупанты пытались уничтожить ТЭЦ-6 в Киеве. Украинское ПВО отбивает атаки.
- По состоянию на 6 утра 26 февраля звуки стрельбы слышны в центре Киева, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ.
- Воинскую часть в районе метро "Берестейская" отстояли, а все атаковавшие силы врага разгромлены. 101-ая бригада уничтожила колонну: 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектами, танк.