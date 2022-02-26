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В сбитом ИЛ-76 под Васильковом погибли не все. Часть десанта взяли в плен

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 07:06
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Часть десанта стали военнопленными, а часть – пытается отстреливаться. Украинские военные выставили им ультиматум
После крушения ИЛ-76 погибли не все оккупанты
После крушения ИЛ-76 погибли не все оккупанты / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как украинские защитники сбили российский самолет ИЛ-76 в Василькове, погиб не весь находящийся на борту десант. Четырех человек ВСУ взяли в плен.

Об этом сообщил журналист Роман Цымабюк в Facebook.

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Он уточнил, что пленные сейчас просят президента РФ не посылать больше никого в Украину. Еще около 10 солдат РФ продолжают отстреливаться.

"Им выставлен ультиматум: сложить оружие или будут уничтожены. Полоса под надежным огневым контролем. Никто сюда без разрешения не приземлится", – написал Цымбалюк.

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