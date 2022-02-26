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У збитому ІЛ-76 під Васильковом загинули не всі. Частину десанту взяли в полон

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 07:06
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Частина десанту стали військовополоненими, а частина намагається відстрілюватися. Українські військові виставили їм ультиматум
Після краху ІЛ-76 загинули не всі окупанти
Після краху ІЛ-76 загинули не всі окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як українські захисники збили російський літак ІЛ-76 у Василькові, загинув не весь десант, що знаходився на борту. Чотирьох людей ЗСУ взяли у полон.

Про це повідомив журналіст Роман Цимабюк у Facebook.

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Він уточнив, що полонені зараз просять президента РФ не відправляти більше нікого в Україну. Ще близько 10 солдатів РФ продовжують відстрілюватися.

"Їм висунуто ультиматум: скласти зброю або будуть знищені. Смуга під надійним вогневим контролем. Ніхто сюди без дозволу не приземлиться", – написав Цимбалюк.

Що відбувається в Україні у третій день вторгнення

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