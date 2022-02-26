У збитому ІЛ-76 під Васильковом загинули не всі. Частину десанту взяли в полон

Після того, як українські захисники збили російський літак ІЛ-76 у Василькові, загинув не весь десант, що знаходився на борту. Чотирьох людей ЗСУ взяли у полон.
Про це повідомив журналіст Роман Цимабюк у Facebook.
Він уточнив, що полонені зараз просять президента РФ не відправляти більше нікого в Україну. Ще близько 10 солдатів РФ продовжують відстрілюватися.
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"Їм висунуто ультиматум: скласти зброю або будуть знищені. Смуга під надійним вогневим контролем. Ніхто сюди без дозволу не приземлиться", – написав Цимбалюк.
Що відбувається в Україні у третій день вторгнення
- В Адміністрації Байдена запровадили нові обмеження проти топ-чиновників РФ – до нового санкційного списку через війну проти України потрапили міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
- Vgorode пише, що у Києві на проспекті Перемоги підірвали міст біля метро "Берестейська" та російські війська рухаються у бік Шулявки. Заступник голови КМДА заявив, що інформації про підрив мостів у них поки що немає.
- Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців.
- Окупанти намагалися знищити ТЕЦ-6 у Києві. Українське ППО відбиває атаки.
- Станом на 6 ранку 26 лютого звуки стрілянини чути у центрі Києва, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ.
- Військову частину у районі метро "Берестейська" відстояли, а всі сили ворога, що атакували, розгромлені. 101-а бригада знищила колону: 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектами, танк.