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Видео дня. В Киеве женщина без маски угрожала работнице аптеки

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
8 ноября, 18:24
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Конфликт между женщинами возник после того, как посетительницу аптеки попросили надеть маску
В аптеке в Киеве устроили скандал из-за отсутствия маски.
В аптеке в Киеве устроили скандал из-за отсутствия маски. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве разгорелся очередной скандал из-за требования носить маски в общественных местах. В одной из аптек женщина начала открыто угрожать фармацевту после замечания об отсутствии маски.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

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Сначала она назвала работницу аптеки необразованной, а потом пообещала, что "ее там больше не будет".

Правоохранители уже в курсе ситуации.

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В Киеве вовсю нарушают карантин

За минувшие сутки полиция в Киеве провела 410 проверок нарушений правил адаптивного карантина. Правоохранители обнаружили много нарушений.

Полиция проверила 238 объектов хозяйственной деятельности. Результат:

  • составили 5 административных протоколов (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП).

Также проверили 172 общественных транспортных средства:

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  • составили 3 административных протокола (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП);
  • вынесли 102 административных постановления (ч. 2 ст. 44-3 КУоАП).

Сколько еще будет длиться масочный режим

Отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса.

Главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, что маски являются эффективным профилактическим средством от всей группы острых респираторных вирусных инфекций.

"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", – отметил он.

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