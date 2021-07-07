Выпрыгнула или помогли? В Киеве девушка разбилась, выпав из окна многоэтажки (фото)

Подробности инцидента, а также возраст пострадавшей пока неизвестны

Копы работают на месте происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"

В Соломенском районе Киева сегодня, 7 июля, произошел трагический случай. Девушка выпала из окна многоэтажки.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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ЧП случилось на Гарматной, 38А.

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"Здесь девушка выпала (выпрыгнула или помогли) из окна. К сожалению, без шансов на жизнь", – пишут в Сети.

Реклама Место ЧП. Фото: Киев Оперативный/Telegram

Сколько девушке лет – неизвестно. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого страшного события.

Ранее мы писали, что на Волыни двое маленьких детей выпали из окна. Дети во время игры оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса.

Напомним, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Когда летел, он ударился о коммуникационные провода и сушилки для белья, приземлился на кучу сухих листьев, поэтому и выжил.

Также мы писали, в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже, пока мама готовила еду.