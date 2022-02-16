Закормили до смерти? В Киеве нашли двух мертвых лебедей (фото)

В Киеве 16 февраля нашли двух мертвых птиц в Днепре. Инцидент произошел на Днепровской набережной.
Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.
"Нашли второго мертвого лебедя. Обе мертвые птицы находятся в воде в 100 м друг от друга", – пишут в Сети.
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Напомним, лебеди, живущие в дикой природе, и птицы, которые обитают в парковых прудах, питаются одинаковой пищей. Подкармливать их не надо. Они сами найдут на водоеме или на берегу необходимый для них корм. Часто посетители парка дают птицам хлеб. Лебеди охотно его едят. Специалисты предупреждают, что хлебом кормить птиц не рекомендуют.
Где еще можно покормить птиц в Киеве?
Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее от входа на ВДНХ (ст. метро "Выставочный центр").
Утки же облюбовали больше мест:
- озеро Солнечное;
- озеро Тельбин;
- Фонтан-памятник возле монумента "Родина-мать";
- Озеро в Отрадном парке;
- Иорданское озеро на Оболони;
- Китаевские пруды в парке "Феофания";
- Парк Партизанской славы.
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