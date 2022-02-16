Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Первая медаль на Олимпиаде Первая медаль на Олимпиаде 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Закормили до смерти? В Киеве нашли двух мертвых лебедей (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 16:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Обе мертвые птицы находились в Днепре в 100 метрах друг от друга
В столице погибло сразу два лебедя
В столице погибло сразу два лебедя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 16 февраля нашли двух мертвых птиц в Днепре. Инцидент произошел на Днепровской набережной.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

Реклама

"Нашли второго мертвого лебедя. Обе мертвые птицы находятся в воде в 100 м друг от друга", – пишут в Сети.

Пока неизвестно от чего умерли птицы
Пока неизвестно от чего умерли птицы / Фото: Киев без цензуры

Напомним, лебеди, живущие в дикой природе, и птицы, которые обитают в парковых прудах, питаются одинаковой пищей. Подкармливать их не надо. Они сами найдут на водоеме или на берегу необходимый для них корм. Часто посетители парка дают птицам хлеб. Лебеди охотно его едят. Специалисты предупреждают, что хлебом кормить птиц не рекомендуют.

Реклама

Где еще можно покормить птиц в Киеве?

Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее от входа на ВДНХ (ст. метро "Выставочный центр").

Утки же облюбовали больше мест:

  • озеро Солнечное;
  • озеро Тельбин;
  • Фонтан-памятник возле монумента "Родина-мать";
  • Озеро в Отрадном парке;
  • Иорданское озеро на Оболони;
  • Китаевские пруды в парке "Феофания";
  • Парк Партизанской славы.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов СБУ заметила "след иностранных спецслужб" в масштабной хакерской атаке на Украину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве возле моста Метро нашли тело иностранца (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Закормили до смерти? В Киеве нашли двух мертвых лебедей (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

25 873

заболело за неделю в Киeвe

+32%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
<p>Что положить в &quot;тревожный чемодан&quot; и где искать укрытие?</p>
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять