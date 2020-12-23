Закрыт въезд в Борисполь: в Киеве снегопад спровоцировал множество ДТП (фото)

В Киеве и области 23 декабря произошло множество ДТП из-за ухудшения погодных условий.

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Патрульная полиция в Telegram опубликовала фото аварий.

С начала непогоды на линию 102 поступило 161 сообщение о ДТП на территории Киева, из которых 2 сообщения о ДТП с погибшими/травмированными.

Так, ДТП произошло на улице Житнеторжской. Движение затруднено.

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Авария на улице Дегтяревской. Движение затруднено.

ДТП на улице Кирилловской. Затруднено движение со стороны улицы Скляренко до улицы Новоконстантиновской.

Авария на Боричевом спуске. Движение затруднено со стороны Почтовой площади.

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ДТП на Набережном шоссе. Движение затруднено в сторону улицы Набережно-Крещатицкой.

Авария произошла на улице Щусева. Затруднено движение в направлении станции метро Дорогожичи.

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ДТП на Печерском спуске. Здесь движение затруднено.

ДТП на улице Елены Телиги. Движение затруднено в направлении ст. м. Дорогожичи.

На вьезде в Борисполь занесло фуру – образовалась пробка, вьезд и выезд из города закрыт. Обьезд через Рогозов.

Ранее мы писали, что Киев и Киевскую область в среду, 23 декабря, засыпает густым снегом.

Напомним, на Житомирской трассе внедорожник насмерть сбил двоих людей.

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