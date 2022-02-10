Оплата за воду в Киеве: для чего передавать показания и 5 способов сделать это дистанционно

Необходимо не забывать передавать данные об использованной воде до конца месяца

Показатели воды следует передавать каждый месяц. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянам нужно передавать показания за воду до 31 (или 30) числа каждого месяца. В противном случае нужно быть готовым переплачивать за услуги.

Об этом напоминают в Киевводоканале.

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Следует помнить, что с 1 по 5 число учетные базы закрыты для обновления информации, и показания не принимаются.

Как придется платить, если не передать показания

Если киевляне не успевают передать показания в срок, начисление за месяц будет осуществлено по средним показаниям счетчиков пользователя за предыдущие три месяца.

"Но если вы не будете передавать данные долгое время, это может привести к неверным начислениям за потребленную вами воду", – предупреждают в "Киевводоканале".

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Пять дистанционных способов передать показания

Передать показания счетчиков можно любым удобным способом:

На сайте, нажав кнопку "передать показатели".

Через "Личный кабинет" Киевводоканала https://my.vodokanal.kiev.ua

С помощью мобильных приложений Viber ( http://tinyurl.com/pn92devj) и Telegram (https://t.me/vodokanalkiev_bot)

По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-02-02 или УК "ЦКС" 247-40-40.

Через сервис Portmone.com в разделе "Передача показателей".

Кроме того, записать показания можно в графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях.

Показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, потому что они нужны для формирования начислений водоотвода.

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Куда обращаться, если пропала вода

"Киевводоканал" всегда заранее предупреждает о плановых и аварийных работах сразу после их начала через сайт, Facebook и объявления на домах. Можно проверить онлайн, есть ли ваш адрес в списке временных отключений холодного водоснабжения или плановых отключениях.

Если у вас нет воды без каких-либо предупреждений, то не исключено, что работы проводятся внутри дома, непосредственно на вашем стояке рабочими управляющей компании или ОСМД.

В таком случае киевлянам советуют придерживаться нескольких рекомендаций:

Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.

Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр Киевводоканала по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О., адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).

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