Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфоны для пенсионеров 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Коммуналка

Оплата за воду в Киеве: для чего передавать показания и 5 способов сделать это дистанционно

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 09:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Необходимо не забывать передавать данные об использованной воде до конца месяца
Показатели воды следует передавать каждый месяц.
Показатели воды следует передавать каждый месяц. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянам нужно передавать показания за воду до 31 (или 30) числа каждого месяца. В противном случае нужно быть готовым переплачивать за услуги.

Об этом напоминают в Киевводоканале.

Реклама

Следует помнить, что с 1 по 5 число учетные базы закрыты для обновления информации, и показания не принимаются.

Как придется платить, если не передать показания

Если киевляне не успевают передать показания в срок, начисление за месяц будет осуществлено по средним показаниям счетчиков пользователя за предыдущие три месяца.

"Но если вы не будете передавать данные долгое время, это может привести к неверным начислениям за потребленную вами воду", – предупреждают в "Киевводоканале".

Реклама

Пять дистанционных способов передать показания

Передать показания счетчиков можно любым удобным способом:

  • На сайте, нажав кнопку "передать показатели".
  • Через "Личный кабинет" Киевводоканала https://my.vodokanal.kiev.ua
  • С помощью мобильных приложений Viber ( http://tinyurl.com/pn92devj) и Telegram (https://t.me/vodokanalkiev_bot)
  • По телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-02-02 или УК "ЦКС" 247-40-40.
  • Через сервис Portmone.com в разделе "Передача показателей".

Кроме того, записать показания можно в графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях.

Показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, потому что они нужны для формирования начислений водоотвода.

Реклама

Куда обращаться, если пропала вода

"Киевводоканал" всегда заранее предупреждает о плановых и аварийных работах сразу после их начала через сайт, Facebook и объявления на домах. Можно проверить онлайн, есть ли ваш адрес в списке временных отключений холодного водоснабжения или плановых отключениях.

Если у вас нет воды без каких-либо предупреждений, то не исключено, что работы проводятся внутри дома, непосредственно на вашем стояке рабочими управляющей компании или ОСМД.

В таком случае киевлянам советуют придерживаться нескольких рекомендаций:

  • Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.
  • Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр Киевводоканала по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О., адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов "Горжусь, что я русская" вырвали из контекста. Мы пообщались с уволившейся из-за скандала учительницей Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Смартфоны от Зеленского: как киевские пенсионеры относятся к инициативе президента — опрос Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Следствие по экс-руководителям МВД в деле Майдана завершили: что решил суд Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

19 589

заболело за неделю в Киeвe

+42%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять