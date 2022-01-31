Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Коммуналка

В Киеве 8 улиц на сутки остались без воды: адреса

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 21:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На водопроводе проводятся ремонтные работы
Воды нет из-за аварии/Коллаж: "Сегодня"
Воды нет из-за аварии/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 31 января, на 8 улицах Киева отключили холодную воду. Причина – авария на водопроводе.

Об этом сообщает "Киевводоканал".

Реклама

Где воды нет?

Временно отключено водоснабжение по адресам:

  1. ул. Золотоворотская, 8/4
  2. ул. Ярославов Вал, 4
  3. ул. Гродненская, 32А
  4. ул. Академика Вильямса, 2, 4, 6А
  5. ул. Муромская, 9
  6. ул. Сержа Лифаря, 3А, 5, 5А
  7. пр-т. Владимира Маяковского, 34, 34А
  8. ул. Новополева, 97, 97/1.

Как долго не будет воды?

Ориентировочный срок выполнения ремонтных работ – 1 сутки.

"Ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений", — сообщили в "Киевводоканале".

Что делать, если из крана течет некачественная вода?

У жителей Киева могут возникнуть проблемы не только с прекращением водоснабжения, но и с качеством воды.

Реклама

Если в доме изменилось качество воды, то на сайте и доске объявлений должно быть уведомление о плановых профилактических промывках сетей. Однако, если работы производятся внутри дома, например, на вашем стояке, рабочими управляющей компании или ОСМД, то такого объявления может не быть.

Что делать

  • Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.
  • Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр "Киевводоканала" по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О, адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).

После этого ваша заявка передается в соответствующий водопроводный район – всего их в городе 10 и они не всегда совпадают с административными районами. Далее она поступает в Департамент эксплуатации водопроводного хозяйства, который и назначает пробоотборника.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Из-за отца? В Харькове дочь криминального авторитета покончила с собой Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Будет бороться? Зам Кличко Пантелеев ответил на подозрение полиции – интервью Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Буковеле резко потеплеет? Синоптики дали прогноз на завтра Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

12 406

заболело за неделю в Киeвe

+56%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.78

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

32.03

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять