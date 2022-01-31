В Киеве 8 улиц на сутки остались без воды: адреса

В понедельник, 31 января, на 8 улицах Киева отключили холодную воду. Причина – авария на водопроводе.
Об этом сообщает "Киевводоканал".
Где воды нет?
Временно отключено водоснабжение по адресам:
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- ул. Золотоворотская, 8/4
- ул. Ярославов Вал, 4
- ул. Гродненская, 32А
- ул. Академика Вильямса, 2, 4, 6А
- ул. Муромская, 9
- ул. Сержа Лифаря, 3А, 5, 5А
- пр-т. Владимира Маяковского, 34, 34А
- ул. Новополева, 97, 97/1.
Как долго не будет воды?
Ориентировочный срок выполнения ремонтных работ – 1 сутки.
"Ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений", — сообщили в "Киевводоканале".
Что делать, если из крана течет некачественная вода?
У жителей Киева могут возникнуть проблемы не только с прекращением водоснабжения, но и с качеством воды.
Если в доме изменилось качество воды, то на сайте и доске объявлений должно быть уведомление о плановых профилактических промывках сетей. Однако, если работы производятся внутри дома, например, на вашем стояке, рабочими управляющей компании или ОСМД, то такого объявления может не быть.
Что делать
- Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.
- Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр "Киевводоканала" по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О, адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).
После этого ваша заявка передается в соответствующий водопроводный район – всего их в городе 10 и они не всегда совпадают с административными районами. Далее она поступает в Департамент эксплуатации водопроводного хозяйства, который и назначает пробоотборника.