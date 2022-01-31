У Києві 8 вулиць на добу залишились без води: адреси

На водогоні проводяться ремонтні роботи

Води немає через аварію/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 31 січня, на 8 вулицях Києві відключили холодну воду. Причина — аварія на водогоні.

Про це повідомляє "Київводоканал".

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Де немає води?

Тимчасово відключено водопостачання за адресами:

вул. Золотоворітська, 8/4 вул. Ярославів Вал, 4 вул. Гродненська, 32А вул. Академіка Вільямса, 2, 4, 6А вул. Муромська, 9 вул. Сержа Лифаря, 3А, 5, 5А пр-т. Володимира Маяковського, 34, 34А вул. Новопольова, 97, 97/1.

Як довго не буде води?

Орієнтовний термін виконання ремонтних робіт — 1 доба.

"Ремонтні бригади "Київводоканалу" вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень", — повідомили в "Київводоканалі".

Що робити, якщо з-під крана тече неякісна вода?

У жителів Києва можуть виникнути проблеми не лише із припиненням водопостачання, але і з якістю води.

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Якщо у будинку змінилася якість води, то на сайті та дошці оголошень має бути повідомлення про планові профілактичні промивки мереж. Однак, якщо роботи проводяться всередині будинку, наприклад, на вашому стояку, робітниками керуючої компанії або ОСББ, то такого оголошення може не бути.

Що робити

Спробуйте злити воду протягом 5-10 хвилин.

Якщо нічого не змінилося, то зателефонуйте до call-центру "Київводоканалу" за номером (044) 202-02-02 або до аварійної служби за номерами 15-81 чи (044) 200-73-01; залиште заявку щодо сумнівної якості води, вказавши П.І.Б, адресу, контактний телефон та суть скарги (зміна кольору та/або запаху).

Після цього ваша заявка передається до відповідного водопровідного району – всього їх у місті 10 і вони не завжди співпадають з адміністративними районами. Далі вона надходить до Департаменту експлуатації водопровідного господарства, який і призначає пробовідбірника.

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