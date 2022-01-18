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В Киеве капитально отремонтируют проспект Воздухофлотский – что сделают

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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18 января, 18:32
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Он простирается от улицы Черновола и проспекта Победы до аэропорта "Киев"
«Киевавтодор» обустроит велосипедные дорожки и тактильные полосы
«Киевавтодор» обустроит велосипедные дорожки и тактильные полосы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Воздухофлотского от Севастопольской площади до границы обслуживания в Соломенском районе. Сделают дорожное покрытие проезжей части, тротуаров и многое другое.

Об этом говорится в распоряжении №60, сообщают в пресс-службе КГГА.

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"Проведение соответствующих работ позволит привести покрытие проезжей части и тротуаров проспекта в соответствие с современными нормами, благоустроить прилегающие территории и значительно усилить безопасность для всех участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

Подробности проведения ремонта

Что сделают на данном участке:

  • капитальный ремонт дорожного покрытия проезжей части и тротуаров;
  • обустройство велосипедных дорожек;
  • устройство тактильных полос на тротуарах и пандусах для людей с нарушениями зрения;
  • установка гранитных бортовых камней;
  • устройство дороги техническими средствами организации дорожного движения;
  • обустройство дороги техническими средствами организации дорожного движения;
  • капитальный ремонт сети дождевой канализации;
  • капитальный ремонт колодцев других инженерных коммуникаций.

История возникновения проспекта

Воздухофлотский проспект – один из проспектов Киева. Простирается от улицы Черновола и проспекта Победы до аэропорта "Киев". Проходит через Шевченковский и Соломенский районы.

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Появился в середине XIX столетия как дорога к селу Жуляны. В 1858 году получил название "Кадетское шоссе" – в начале современного проспекта было построено здание Киевского Кадетского корпуса, ныне тут располагается Министерство обороны Украины. Тогда шоссе начиналось от Львовской улицы (ныне улица Сечевых Стрельцов) и доходило до нынешней улицы Ивана Огиенко. Местность получила название "Кадетский гай".

В 1908 году к Кадетскому корпусу от Триумфальной арки была проложена трамвайная линия, которую впоследствии дважды удлиняли.

В 1934-1941 и в 1943-1944 годах шоссе имело название Героев Стратосферы, в 1941-1943 годах – Кадетское шоссе, в 1944-1963 годах – Воздухофлотское шоссе. Современное название – с 1963 года, тогда же была отделена улица Косиора (современная улица Черновола), а в 1969 году – присоединена Земская улица – проходила от Севастопольской площади до района аэропорта.

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В 1952 году по проспекту была проложена троллейбусная линия до аэропорта. До середины 1950-х годов в основном сложилась существующая застройка проспекта.

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