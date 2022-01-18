У Києві капітально відремонтують проспект Повітрофлотський – що зроблять

Він простягається від вулиці Чорновола та проспекту Перемоги до аеропорту "Київ"

«Київавтодор» облаштує велосипедні доріжки та тактильні смуги / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві проведуть капітальний ремонт проспекту Повітрофлотського від Севастопольської площі до межі обслуговування у Солом'янському районі. Зроблять дорожнє покриття проїзної частини, тротуарів та багато іншого.

Про це йдеться у розпорядженні №60, повідомляють у прес-службі КМДА.

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"Проведення відповідних робіт дасть змогу привести покриття проїжджої частини і тротуарів проспекту у відповідність до сучасних норм, благоустроїти прилеглі території та значно посилити безпеку для всіх учасників дорожнього руху", – йдеться у повідомленні.

Подробиці проведення ремонту

Що зроблять на даній ділянці:

капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів;

облаштування велосипедних доріжок;

улаштування тактильних смуг на тротуарах та пандусах для людей з порушеннями зору;

встановлення гранітного бортового каміння;

будову дороги технічними засобами організації дорожнього руху;

облаштування дороги технічними засобами організації дорожнього руху;

капітальний ремонт мережі дощової каналізації;

капітальний ремонт колодязів інших інженерних комунікацій

Історія виникнення проспекту

Повітрофлотський проспект – один із проспектів Києва. Простягається від вулиці Чорновола та проспекту Перемоги до аеропорту "Київ". Проходить через Шевченківський та Солом'янський райони.

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З'явився в середині XIX століття як шлях до села Жуляни. У 1858 році отримав назву "Кадетське шосе" – на початку сучасного проспекту було збудовано будівлю Київського Кадетського корпусу, нині тут розташовується Міністерство оборони України. Тоді шосе починалося від Львівської вулиці (нині вулиця Січових Стрільців) та доходило до нинішньої вулиці Івана Огієнка. Місцевість дістала назву "Кадетський гай".

У 1908 році до Кадетського корпусу від Тріумфальної арки було прокладено трамвайну лінію, яку згодом двічі подовжували.

У 1934-1941 та 1943-1944 роках шосе мало назву Героїв Стратосфери, у 1941-1943 роках – Кадетське шосе, у 1944-1963 роках – Повітрофлотське шосе. Сучасна назва – з 1963 року, тоді ж була відокремлена вулиця Косіора (сучасна вулиця Чорновола), а у 1969 році – приєднана Земська вулиця – проходила від Севастопольської площі до району аеропорту.

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У 1952 році проспектом була прокладена тролейбусна лінія до аеропорту. До середини 1950-х років здебільшого склалася існуюча забудова проспекту.

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