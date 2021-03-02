В метро Киева уже собирают "березовый сок" (фото, видео)

Пассажиры говорят, что это последствия строительства над станцией метро торгового центра

На станции метрополитена "Героев Днепра" пассажиры заметили подтекания воды. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на одном из входов на станцию талую воду собирают в половинку пластиковой бутылки. Здесь водичка медленно капает с потолка и попадает в пластик.

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Еще одно подтекание образовалось на одном из выходов со станции. Тут водичку собирают в пластиковое ведерко. Она тут интенсивно капает с металлического козырька, который прикреплен к карнизу.

Пассажиры смеются с "технологий", которые применяет метрополитен.

"Это последствия строительства над станцией метро торгового центра. Такое вот укрепление грунтов. Теперь сотрудники станции собирают "березовый сок", – делится с нами пассажирка Галина.

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В Киевском метрополитене говорят, что подтекание на станциях – это естественный процесс, а тем более весной, когда тает снег.

"На станции метро "Героев Днепра" проведено обследование. Все в норме. Работы по ликвидации течи будут проведены по графику. Только за февраль в киевском метрополитене проведено 102 ликвидации течи. Это часть текущих работ, которые выполняет наша специальная служба. Традиционно – летом таких подтеканий меньше, а весной, когда тает снег, их больше", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали, что скандал вокруг замены дверей на станции метро "Арсенальная" продолжается.

Напомним, на станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка новых турникетов.

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