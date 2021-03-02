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У метро Києва вже збирають "березовий сік" (фото, відео)

2 березня, 16:24

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Пасажири кажуть, що це наслідки будівництва над станцією метро торгового центру

На станції метрополітену "Героїв Дніпра" пасажири помітили підтікання води. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на одному з входів на станцію талу воду збирають в половинку пластикової пляшки. Тут водичка повільно капає зі стелі і потрапляє в пластик.

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Ще одне підтікання утворилося на одному з виходів зі станції. Тут водичку збирають в пластикове відерце. Вона тут інтенсивно капає з металевого козирка, який прикріплений до карнизу.

Пасажири сміються з "технологій", які застосовує метрополітен.

"Це наслідки будівництва над станцією метро торгового центру. Таке ось зміцнення ґрунтів. Тепер співробітники станції збирають "березовий сік", – ділиться з нами пасажирка Галина.

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У Київському метрополітені кажуть, що підтікання на станціях – це природний процес, а тим більше навесні, коли тане сніг.

"На станції метро "Героїв Дніпра" проведено обстеження. Все в нормі. Роботи з ліквідації течі будуть проведені за графіком. Тільки за лютий у київському метрополітені проведено 102 ліквідації течі. Це частина поточних робіт, які виконує наша спеціальна служба. Традиційно – влітку таких підтікань менше, а навесні, коли тане сніг, їх більше", – розповіли сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Раніше ми писали, що скандал навколо заміни дверей на станції метро "Арсенальна" триває.

Нагадаємо, на станції метро "Контрактова площа" завершено встановлення нових турнікетів.

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Київ метро метрополітен Героїв Дніпра

Джерело: Сьогодні

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