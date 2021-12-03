-5! Чего ждать от погоды в Киеве на выходных (карта)

Максимальная температура в городе днем будет 0 градусов

Погода в Киеве на 4 декабря / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 4 декабря, осадков не будет. Погода может быть с прояснениями.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Ночью температура воздуха в столице будет до -5 градусов, а днем столбики термометров будут показывать максимум 0 градусов.

Погода в Украине на 4 декабря. Фото: Наталии Диденко

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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