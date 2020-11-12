Библейские столбы: микрорайон в Киеве украсили "божественной" рекламой (фотофакт)

На столичных Позняках киевляне заметили "божественные" объявления на столбах. В районе улиц Анны Ахматовой и проспекта Григоренка на опорах освещения появились желтые таблички с цитатами из Библии.

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Плакаты призывают людей быть смиренными, не ссориться и не разводиться. "Я ненавижу развод, – говорит Господь, Бог…", – написано на одной из табличек. Они развешены по микрорайону на столбах, где еще осталась предвыборная агитация кандидатов в депутаты Киевсовета.

Местные жители говорят, что такая "божественная реклама" появилась на столбах недавно. Многих она удивила.

"Я недавно развелся, и меня это раздражает. Можно подумать, бог знал все о разводе… Вообще, меня раздражают все поучения. А Библию я могу и дома почитать, если захочу", – рассказал нам Валентин.

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Некоторые прохожие говорят, что им безразлично, что вешают на столбах. Они даже не замечали этих табличек с наставлениями. Другие говорят, что коммунальщикам более тщательно должны осматривать свою балансовую территорию.

"У нас на районе до сих пор весят предвыборные плакаты кандидатов в мэры и депутатов. Никто их не убирает. Что уж говорить о религиозной рекламе, которая всегда появляется в трудные для людей времена", – рассказала местная жительница Светлана.

В религиозной общине, которая развесила таблички, говорят, что не видят в этом ничего плохого.

"Таблички в этом микрорайоне весят уже четыре года, мы их периодически обновляем. В них нет никакой рекламы, просто библейские заповеди, даже не указан номер телефона. Перед тем, как их повесить мы консультировались с местным ЖЭКом, где были не против вывешивания заповедей. Люди только позитивно откликались о содержании на табличках. Благодарили нас за доброе дело", – рассказал нам пастор религиозной общины.

В департаменте благоустройства Киевской городской государственной администрации отмечают, что опоры освещения в городе должны находиться без любой рекламы и за этим обязаны следить балансодержатели территории.

"Любая реклама на опорах освещения является незаконной и попадает в нашу систему стоп-спам – при помощи автодозвона блокируется телефон, который указан на объявлении, пока его не уберут. Опоры должны быть чистыми, даже если на объявлении не указан номер телефона. Такие нарушения должны фиксировать инспекторы по благоустройству, и составлять предписание на балансодержателя территории, чтобы опоры очистили от объявлений. Наличие таких объявлений, даже религиозного характера – это нарушение правил благоустройства Киева", – сообщили сайту "Сегодня" в департаменте благоустройства КГГА.

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