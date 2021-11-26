Больных все больше, но красную зону могут отменить: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Киев все еще находится в красной зоне адаптивного карантина. Каждый день в городе продолжают фиксировать больше тысячи новых случаев COVID-19.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в столице
По состоянию на утро 25 ноября в Киеве зафиксировали 1 438 новых случаев коронавируса за сутки. Умерли от коронавируса за этот период 42 людей, а вылечились – 1 111.
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Ситуация в городе с начала пандемии:
- заболели – 294 563 человек,
- вылечились – 251 840,
- умерли – 7 372.
В Киеве все еще высокая смертность
Как заверил нас в Госпродпотребслубе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям.
"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Когда Киев выйдет из красной зоны
Столица живет в красной зоне адаптивного карантина уже 25 дней. По прогнозам экспертов KSE, Киев может выйти из нее уже на следующей недели.
Кофейня просит чаевые на ПЦР-тесты
В одной из киевских кофеен возле Окружной просят чаевые, чтобы сотрудники смогли сделать ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса. Таким образом кофейня сможет продолжать работать в условиях жесткого локдауна.
Стоимость ПЦР-тестов составляет около 800-900 гривен, в зависимости от лаборатории.
Ограничения в столице
С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Ранее мы писали:
- За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
- В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
- В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.