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Больных все больше, но красную зону могут отменить: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
26 ноября, 10:34
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За сутки в городе зафиксировали 1 438 новых случаев коронавируса за сутки
В столице от коронавируса за сутки умерли 42 человека / Коллаж "Сегодня"
В столице от коронавируса за сутки умерли 42 человека / Коллаж "Сегодня"

Киев все еще находится в красной зоне адаптивного карантина. Каждый день в городе продолжают фиксировать больше тысячи новых случаев COVID-19.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в столице

По состоянию на утро 25 ноября в Киеве зафиксировали 1 438 новых случаев коронавируса за сутки. Умерли от коронавируса за этот период 42 людей, а вылечились – 1 111.

Ситуация в городе с начала пандемии:

  • заболели – 294 563 человек,
  • вылечились – 251 840,
  • умерли – 7 372.

Есть три степени заболеваемости коронавирусом, но только две из них нуждаются в госпитализации.
Есть три степени заболеваемости коронавирусом, но только две из них нуждаются в госпитализации. / Фото: Коллаж: Сегодня

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В Киеве все еще высокая смертность

Как заверил нас в Госпродпотребслубе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Когда Киев выйдет из красной зоны

Столица живет в красной зоне адаптивного карантина уже 25 дней. По прогнозам экспертов KSE, Киев может выйти из нее уже на следующей недели.

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

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Кофейня просит чаевые на ПЦР-тесты

В одной из киевских кофеен возле Окружной просят чаевые, чтобы сотрудники смогли сделать ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса. Таким образом кофейня сможет продолжать работать в условиях жесткого локдауна.

Стоимость ПЦР-тестов составляет около 800-900 гривен, в зависимости от лаборатории.

Стоимость одного ПЦР-теста составляет около 800-900 гривен, его нужно делать каждые 72 часа.
Стоимость одного ПЦР-теста составляет около 800-900 гривен, его нужно делать каждые 72 часа. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее мы писали:

  • За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
  • В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.

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