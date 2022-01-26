Бомбосховища у Києві не готові до нападу: на скільки їх вистачить

У столиці налічується близько п'яти тисяч підземних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Але підготовлених притулків у Києві лише близько 500 штук. Там люди зможуть перебувати 2-3 доби.
Про це повідомив голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає РБК-Україна.
Бомбосховища без води та продуктів
Підготовлених притулків у Києві лише близько 500 штук. Там громадяни зможуть перебувати 2-3 доби.
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У решті сховищ можна перечекати тільки "критичний момент" – кілька годин. Тому що там немає запасів продуктів, питної води та обладнання для тривалого перебування людей.
Кількість облаштованих об'єктів
За словами Ткачука, і у сховищах, і в укриттях з 2014 року проводилися постійні перевірки. Наразі ці об'єкти промарковані, на їхніх дверях має бути оголошення, що це об'єкт цивільного захисту із зазначенням прізвища контактної особи та номера телефону людини, яка має ключі від укриття.
За минулі вісім років вдалося збільшити кількість облаштованих об'єктів цивільного захисту з 1,5 до 5 тисяч, зазначив Ткачук.
"З цього обсягу у нас зараз приблизно 19% об'єктів у стані "не готові". І переважно це ті, які перебувають у приватній власності", – повідомив він.
Ткачук пояснив, що ці бомбосховища перебувають у приватній власності та власники не дають провести там інвентаризацію.
"Подібна проблема виникає і з окремими ОСББ у столиці. Керівники цих організацій не дають перевіряльникам доступ до підвальних приміщень", – додав Ткачук.
Загроза вторгнення РФ до України
- У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні. Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.
- Проте пізніше з'явилася інформація про те, що плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ, якщо він дійсно планувався.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Крім того, у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на тлі планів вторгнення до країни.
Кількість укриттів у столиці
- 3687 цокольних та підвальних приміщень;
- 409 підземних паркінгів;
- 272 підземні переходи;
- 47 підземних приміщень метрополітену;
- 514 сховищ.
Раніше ми писали:
- Якщо РФ увірветься до України. Кличко назвав головне бомбосховище у Києві.
- На випадок НС – де у Києві знаходяться бомбосховища (карта).