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Бомбосховища у Києві не готові до нападу: на скільки їх вистачить

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 17:15
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Столиця готується до загрози вторгнення РФ, тому у місті перевіряють бомбосховища
Підготовлених сховищ у Києві лише близько 500 штук
Підготовлених сховищ у Києві лише близько 500 штук / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці налічується близько п'яти тисяч підземних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Але підготовлених притулків у Києві лише близько 500 штук. Там люди зможуть перебувати 2-3 доби.

Про це повідомив голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає РБК-Україна.

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Бомбосховища без води та продуктів

Підготовлених притулків у Києві лише близько 500 штук. Там громадяни зможуть перебувати 2-3 доби.

У решті сховищ можна перечекати тільки "критичний момент" – кілька годин. Тому що там немає запасів продуктів, питної води та обладнання для тривалого перебування людей.

Кількість облаштованих об'єктів

За словами Ткачука, і у сховищах, і в укриттях з 2014 року проводилися постійні перевірки. Наразі ці об'єкти промарковані, на їхніх дверях має бути оголошення, що це об'єкт цивільного захисту із зазначенням прізвища контактної особи та номера телефону людини, яка має ключі від укриття.

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За минулі вісім років вдалося збільшити кількість облаштованих об'єктів цивільного захисту з 1,5 до 5 тисяч, зазначив Ткачук.

"З цього обсягу у нас зараз приблизно 19% об'єктів у стані "не готові". І переважно це ті, які перебувають у приватній власності", – повідомив він.

Ткачук пояснив, що ці бомбосховища перебувають у приватній власності та власники не дають провести там інвентаризацію.

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"Подібна проблема виникає і з окремими ОСББ у столиці. Керівники цих організацій не дають перевіряльникам доступ до підвальних приміщень", – додав Ткачук.

Загроза вторгнення РФ до України

Кількість укриттів у столиці

  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

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