Будьте осторожны: киевлян предупреждают об ухудшении погоды

В течение всей ночи продолжалась уборка города от снега

В четверг, 24 декабря, в Киеве будет гололед.

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Об этом сообщает КГГА.

В первой половине дня будет также туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Киевлян просят быть осторожными, передвигаясь по городу.

Стоит отметить, что в течение ночи продолжалась уборка города от снега и обработка улично-дорожной сети противогололедными средствами.

Остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы подземных пешеходных переходов очищали 193 работника в составе 34 бригад с ручной уборки. В течение ночи работало 225 единиц спецтехники.

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За прошлые сутки использованы:

1323,55 тонн соли;

1179,59 тонн песчано-соляной смеси;

171,36 тонн жидких хлоридов;

38 тонн песка.

Ранее мы писали, что вчера в Киеве инспекторы внесли 566 предписаний и составили 31 протокол за плохую уборку улиц от снега и гололеда.

Напомним, ранее мы писали, что за апокалипсис на дорогах Киева будут штрафовать.

Видео: "Сегодня"

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