Будьте осторожны: киевлян предупреждают об ухудшении погоды

В четверг, 24 декабря, в Киеве будет гололед.
Об этом сообщает КГГА.
В первой половине дня будет также туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Киевлян просят быть осторожными, передвигаясь по городу.
Стоит отметить, что в течение ночи продолжалась уборка города от снега и обработка улично-дорожной сети противогололедными средствами.
Остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы подземных пешеходных переходов очищали 193 работника в составе 34 бригад с ручной уборки. В течение ночи работало 225 единиц спецтехники.
За прошлые сутки использованы:
- 1323,55 тонн соли;
- 1179,59 тонн песчано-соляной смеси;
- 171,36 тонн жидких хлоридов;
- 38 тонн песка.
Ранее мы писали, что вчера в Киеве инспекторы внесли 566 предписаний и составили 31 протокол за плохую уборку улиц от снега и гололеда.
Напомним, ранее мы писали, что за апокалипсис на дорогах Киева будут штрафовать.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк