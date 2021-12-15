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В Киеве официально открылись елочные базары: мы узнали цены (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня Дарья Цисарук Дарья Цисарук Корреспондент
15 декабря, 10:19
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Минимальная цена на новогодние елки в Киеве стартует от 150 гривен – все зависит от размера
Елки в Киеве можно купить на более 180 базарах.
Елки в Киеве можно купить на более 180 базарах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве накануне новогодних праздников открылись первые елочные базары. Там уже можно купить праздничное дерево.

Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня".

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Всего в столице работают больше 180 базаров.

Цены на елки в Киеве

Минимальная цена стартует от 150 гривен. Далее, в зависимости от размера, елка может быть дороже. Но в основном нужно быть готовым потратить на это удовольствие от 150 до 500 гривен.

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Елки лежат прямо на земле, ожидая первых покупателей. Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Цены по Украине

В Волынской области минимальная цена праздничного дерева составляет100 грн. В горшке, в зависимости от породы и возраста, стартует от 150 грн. и может быть больше 1000 грн. Во Львовской области стоимость новогоднего дерева колеблется от 100 до 350 грн, на ивано-франковских рынках — от 150 грн.

Средняя цена праздничного деревца в Черниговский области – 111 гривен в зависимости от высоты. Однометровое и чуть меньшее деревце стоит 92 гривны, а за трехметровое и выше придется заплатить 615 гривен.

В Киеве и Киевской области цена елки стартует от 114 грн., Кировоградская область продает свои за 150 грн (до 1 метра), Черкасская — от 72 грн. В Харьковской области цена за новогоднее деревце начинается от 48 грн за полметра.

Почему лучше купить, чем срубить

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконной порубке, повреждении и уничтожении лесных культур и молодняка влекут за собой наложение штрафа:

  • на граждан от 510 до 1020 гривен;
  • на должностных лиц от 2550 до 5100 гривен.

В декабре-январе размер ущерба за незаконную вырубку хвойных деревьев в пределах населенных пунктов увеличивается в четыре раза, за пределами населенных пунктов в три раза. Следовательно, в 2021 году сумма ущерба, которую придется возместить за каждое самовольно удаленное хвойное насаждение, в зависимости от диаметра дерева в коре у шейки корня, будет такой:

в пределах населенных пунктов за дерево диаметром:

  • до 6 см – 800 грн;
  • от 6,1 – 10 см – 1152 грн;
  • от 10,1 до 14 см – 1500 грн;
  • от 14,1 до 18 см – 1852 грн;
  • от 18,1 до 22 см – 2200 грн.

за пределами населенных пунктов за дерево диаметром:

  • до 10 см – 544,81 грн;
  • от 10,1 –14 см – 959,90 грн;
  • от 14,1 – 18 см – 2464,62 грн;
  • от 18,1 – 22 см – 5058, 96 грн.

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