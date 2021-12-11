В Киеве начали продавать живые елки – сколько стоят (фото)

За место торговцы платят городу 5 тысяч гривен. Покупателей еще нет, так как базар только открылся

В Киеве уже начали продавать елки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в районе Позняки появился первый легальный елочный базар. Стоимость елок и сосен стартует от 350 гривен и выше.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Первый елочный базар в столице

Как нам стало известно, первый елочный базар появился на столичных Позняках. По словам продавцов, стоимость их елок и сосен стартует от 350 гривен .

Покупателей еще нет, так как базар только открылся. Елки привезли с Волыни и они имеют специальные чипы.

Кроме того, продавцы говорят, что это малая часть их базара, основную массу хвои привезут через пару дней. По их словам, повышать цены пока не планируют.

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Напомним, что за место торговцы платят городу 5 тысяч гривен.

В Киеве появился первый елочный базар. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В Киеве появился первый елочный базар. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В Киеве появился первый елочный базар. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В Киеве появился первый елочный базар. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В Киеве появился первый елочный базар. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В Киеве появился первый елочный базар. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В Киеве появился первый елочный базар. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" 1/7

Где можно будет купить елку

Всего в городе откроют 187 локаций по продаже елок во всех районах города.

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Как в Киеве готовятся к Новому году

В Киеве на Софийской площади начали украшать новогодними гирляндами главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", металлический ствол уже нарядили в искусственную хвою.

Рабочие еще добавляют ветки в ее нижней части, чтобы сделать новогоднее дерево пышнее. На площади появилось больше новогодних домиков, а в воздухе ощущается аромат хвои, видимо от настоящих елочных веток, которые привезли сюда в качестве украшений.

"На площади уже устанавливают праздничную иллюминацию. Она будет как на главной елке, так и на входных группах в новогодний городок. Сегодня мы начали оформлять входные группы хвоей и украшать гирляндами елку. Длина гирлянд на всей Софийской площади составит более 50 километров. В прошлом году было до 30 километров. В этом году все будет намного ярче – 50 тысяч светодиодных огоньков", – рассказал сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Какими будут игрушки?

В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – говорит Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

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