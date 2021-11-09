Еще холоднее: какая погода будет завтра в Киеве (карта)

Ветер завтра в столице будет северный 3-8 метров в секунду

Погода в Киеве на 10 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 10 ноября, в Киевебудет солнечно. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем максимальная температура воздуха будет 6 градусов тепла. Небо будет ясным. Осадков тоже быть не должно. Ветер северный 3-8 метров в секунду.

Ночью синоптики осадков прогнозируют. Столбики термометров опустятся до -5.

Прогноз погоды в столице на 10 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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