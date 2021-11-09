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Ще холодніше: яка погода буде завтра у Києві (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
9 листопада, 17:00
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Вітер завтра у столиці буде північний 3-8 метра на секунду
Погода в Києві на 10 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 10 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 10 листопада, у Києвібуде сонячно. Вночі температура повітря опуститься до -3 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень максимальна температура повітря становитиме 6 градусів тепла. Небо буде ясним. Опадів теж не повинно бути. Вітер північний 3-8 метрів за секунду.

Вночі синоптики опадів прогнозують. Стовпчики термометрів опустяться до -5.

Прогноз погоди у столиці на 10 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди у столиці на 10 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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