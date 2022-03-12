Фонд "Открой Украину" передал Киеву гуманитарную помощь

Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" отправил гуманитарную помощь в Киев. Мэр столицы Виталий Кличко помог организовать принятие помощи и ее распределение.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Арсений Яценюк.
Подробности
По словам Яценюка, были направлены следующие продукты:
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- Колбасные изделия — 1 тонна;
- Тушенка из Румынии — 9 тонн;
- Мука из Румынии — 25 тонн;
- Крупы — 8 тонн;
- Рыбные консервы "Сардины" — 4 тонны;
- Овощной супнабор — 4 тонны;
- Вода — более 10 тонн.
"Благодарен Виталию Кличко за организацию принятия гуманитарной помощи и ее распределение", — написал Яценюк.
Дополнительная помощь Украине
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