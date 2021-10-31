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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Фото дня. В Киеве на бульваре Шевченко выбросили гроб

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
31 октября, 19:53
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Пользователей Сети удивило фото деревянного гроба посреди столицы
На бульваре Шевченко заметили гроб
На бульваре Шевченко заметили гроб / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в воскресенье, 31 октября, прохожие заметили гроб на улице. Вероятно, его кто-то выбросил, поскольку он лежал возле мусорного бака.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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В публикации отметили, что гроб лежал у проезжей части на бульваре Тараса Шевченко. Однако кто и зачем это сделал – неизвестно.

Гроб поставили возле мусорного бака. Фото: "Киев без цензуры"

Реакция Сети

Пользователей Сети рассмешил этот снимок. В комментариях под фото они начали писать свои шуточные версии произошедшего:

  • Когда хотел умереть, но передумал;
  • Собрался умирать, но увидел цены на кладбище за место, и передумал;
  • Живые будут завидовать мертвым;
  • Не сегодня;
  • У нас возврат!
Как шутят пользователи Сети. Скриншот

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