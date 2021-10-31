Фото дня. В Киеве на бульваре Шевченко выбросили гроб

В столице в воскресенье, 31 октября, прохожие заметили гроб на улице. Вероятно, его кто-то выбросил, поскольку он лежал возле мусорного бака.
Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".
В публикации отметили, что гроб лежал у проезжей части на бульваре Тараса Шевченко. Однако кто и зачем это сделал – неизвестно.
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Реакция Сети
Пользователей Сети рассмешил этот снимок. В комментариях под фото они начали писать свои шуточные версии произошедшего:
- Когда хотел умереть, но передумал;
- Собрался умирать, но увидел цены на кладбище за место, и передумал;
- Живые будут завидовать мертвым;
- Не сегодня;
- У нас возврат!