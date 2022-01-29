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Фото дня. В Киеве посреди зимы распустились потрясающие цветы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 января, 15:37
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Обычно цветок выбрасывает от 2 до 6 бутонов, прячущихся в пазухе листьев
В столице зимой зацвели азалии. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице зимой зацвели азалии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в конце января зацвели невероятные азалии. Этот цветок считается одним из самых красивых комнатных растений.

Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада имени Гришко.

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Невероятные цветы

Азалии зацвели в киевском Ботаническом саду имени Гришко. Увидеть цветы можно в оранжерейном комплексе. Сейчас в нем представлена экспозиция "Азалии и Камелии".

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Азалии в киевском ботсаду. Фото: пресс-служба ботсада

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Что известно об азалиях?

Комнатная азалия – цветок невысокий, с густо растущими, опушенными волосками, стеблями и красивыми ланцетообразными листьями. Для листьев азалии также характерна махровость. Особенно сильно опушка выражена по нижней стороне листьев цветка.

Куст комнатной азалии начинает цвести на третьем году жизни. Обычно цветок выбрасывает от 2 до 6 бутонов, прячущихся в пазухе листьев.

В Одесской области зацвели редкие зимние цветы

В Одесской области зацвели редкие зимние цветы – безвременник анкарский. Растение занесено в Красную книгу Украины и находится на грани исчезновения. Об этом сообщил эколог Иван Русев.

По словам эколога, безвременник анкарский обычно расцветает именно зимой. В этот раз цветы зацвели в январе на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Эколог нашел редкие цветы вблизи города Татарбунары на небольшой лужайке. Он отметил, что эти цветы находятся на грани исчезновения.

"Брандушка или безвременник анкарский занесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Что важно понимать, что генетическая программа, которая заложена в этом крохотном цветке, сильнее обстоятельств, которые складываются каждый зимний сезон. Уже много лет я наблюдаю за пробуждением безвременника анкарского на Рождество недалеко от Татарбунаров", — написал Иван Русев.


Растения зацвели в январе на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы"/Фото: Facebook/Иван Русев

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