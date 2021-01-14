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Где спрятаться от 20-градусного мороза: в Киеве открыли пункты обогрева

14 января, 17:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Всего по городу открылись более 30 пунктов обогрева

Киев уже засыпало снегом, а в ближайшее время придут сильные морозы до 20 градусов. В связи с этим по всему городу открыли пункты обогрева. Сколько их и где расположены, расскажет корреспондент "Сегодня" Владислав Гарнаев.

Видео: Сегодня
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Один из них мы проверили в Оболонском районе. Всего по городу больше 30 пунктов. Работать будут круглосуточно. Зайти в него может любой желающий. Тем, кому это нужно, сделают перевязку, дадут таблетки от температуры, предоставят первую медицинскую помощь. Есть в запасах и теплые вещи. Можно будет и перекусить печеньем, выпить горячего чая. Но всех желающих одновременно пускать не будут.

"Эти пункты не предусмотрены для ночлега. Здесь можно отдохнуть, выпить горячего чая", – сказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Пока на улице не слишком холодно, поэтому и людей в пунктах обогрева нет. Список адресов, где их обустроили, можно найти на сайте столичной мэрии. А бездомным об этом должны рассказать соцработники.

Как сообщали новости "Сегодня", киевлянам дали рекомендации, как пережить сильные морозы. Жителей столицы также предупредили, чего ни в коем случае нельзя делать в сильный холод.

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Киев погода пункты обогрева погода в Киеве

Источник: Сегодня

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