Де сховатися від 20-градусного морозу: у Києві відкрили пункти обігріву

Київ уже засипало снігом, а найближчим часом прийдуть сильні морози до 20 градусів. У зв'язку з цим по всьому місту відкрили пункти обігріву. Скільки їх і де розташовані, розповість кореспондент "Сьогодні" Владислав Гарнаєв.

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Один з них ми перевірили в Оболонському районі. Всього по місту понад 30 пунктів. Працюватимуть цілодобово. Зайти до нього може будь-хто. Тим, кому це потрібно, зроблять перев'язку, дадуть пігулки від температури, нададуть першу медичну допомогу. Є в запасах і теплі речі. Можна буде і перекусити печивом, випити гарячого чаю. Але всіх бажаючих одночасно не пускатимуть.

"Ці пункти не передбачені для ночівлі. Тут можна відпочити, випити гарячого чаю", – сказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Поки на вулиці не дуже холодно, тому і людей в пунктах обігріву немає. Список адрес, де їх облаштували, можна знайти на сайті столичної мерії. А бездомним про це повинні розповісти соцпрацівники.

Як повідомляли новини "Сьогодні", киянам дали рекомендації, як пережити сильні морози. Жителів столиці також попередили, чого у жодному разі не можна робити в сильний холод.

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