Где в Киеве самые дешевые обеды в школах: рейтинг цен по районам

Одни из самых низких цен в столовых в центральной части столицы

Цены на обеды в Киеве стартуют от 28 гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стоимость питания в школьных столовых в Киеве колеблется от 28 до 41 гривны за порцию. За неделю родители должны выделять около 200 гривен на питание одного ребенка.

Сайт "Сегодня" составил рейтинг стоимости одного обеда в школах в разных районах столицы.

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Самые дешевые обеды, на удивление, в учебных заведениях в центре города – в школах Печерска. Младшые классы должны платить в столовых по 28 гривен за один прием пищи. Дороже всего питание обходится в Соломенском районе.

Рейтинг цен

Стоимость наведена от самых дешевых к самым дорогим:

Печерский район. Стоимость одноразового горячего питания (завтрака) для учеников 1-4 классов составляет 27 гривен 97 копеек. Стоимость одноразового горячего питания (обеда) для учеников 5-11 классов – 33 гривны 44 копейки. Дарницкий район. Стоимость питания для учеников 1-4 классов на данный момент составляет 31 гривну 90 копеек, а для учеников 5-11 классов льготных категорий – 37 гривен 90 копеек. Святошинский район. Цена завтрака для учеников 1-4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5-11 классов – 37 гривен 90 копеек. Днепровский район. Стоимость одноразового питания (завтраков) в школах Днепровского района такова: для учеников 1-4 классов – 31 гривна 40 копеек, для учеников 5-11 классов – 37 гривен 90 копеек. Голосеевский район. Стоимость завтрака для школьников составляет: для учеников 1-4 классов – 32 гривны, а для учеников 5-11 классов – 38 гривен. Оболонский район. Стоимость питания в школах района такая: завтраки для учеников 1-4 классов – 32 гривны; обеды для учеников 5-11 классов – 38 гривен. Шевченковский район. Цена одноразового горячего питания в школах района для учеников 1-4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5-11 классов – 38 гривен. Подольский район. В КП "Школьное питание" Подольского района нам сообщили, что обеды в школах района стоят 35-40 гривен. 35 гривен – без первого блюда, и 40 гривен – с первым. Соломенский район. Cтоимость одного завтрака составляет 34 гривни, а плановая стоимость одного обеда – 41 гривна.

Еда в школах подорожает?

В Киеве закупкой услуг по организации питания в школах занимаются районные управления образования.

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"Стоимость льготного питания формируется по результатам проведенных тендерных процедур. Сейчас в каждом из 10 районов Киева управлениями образования проводятся процедуры закупки услуг по организации питания учеников в 2022 году", – отмечают в Департаменте образования КГГА.

Там добавляют, что средняя стоимость питания по Киеву по состоянию на 26 января до завершения тендерных процедур закупок остается на уровне 2021 года и составляет для учеников 1-4-х классов – 30,02 грн., а для учеников 5-11-х классов – 35,57 грн. То есть, дорожать обед пока не будет.

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