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Де у Києві найдешевші обіди у школах: рейтинг цін по районах

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 лютого, 15:50
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Одні із найнижчих цін у їдальнях у центральній частині столиці
Ціни на обіди у Києві стартують від 28 гривень.
Ціни на обіди у Києві стартують від 28 гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вартість харчування у шкільних їдальнях у Києві коливається від 28 до 41 гривні за порцію. За тиждень батьки мають виділяти близько 200 гривень на харчування однієї дитини.

Сайт "Сьогодні" склав рейтинг вартості одного обіду у школах у різних районах столиці.

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Найдешевші обіди, на диво, у навчальних закладах у центрі міста – у школах Печерська. Молодші класи мають платити у їдальнях по 28 гривень за один прийом їжі. Найдорожче харчування обходиться у Солом'янському районі.

Рейтинг цін

Вартість наведена від найдешевших до найдорожчих:

  1. Печерський район. Вартість одноразового гарячого харчування (сніданку) для учнів 1-4 класів складає 27 гривень 97 копійок. Вартість одноразового гарячого харчування (обіду) для учнів 5-11 класів – 33 гривні 44 копійки.
  2. Дарницький район. Вартість харчування для учнів 1-4 класів на даний момент складає 31 гривню 90 копійок, а для учнів 5-11 класів пільгових категорій – 37 гривень 90 копійок.
  3. Святошинський район. Ціна сніданку для учнів 1-4 класів складає 32 гривні, а для учнів 5-11 класів – 37 гривень 90 копійок.
  4. Дніпровський район. Вартість одноразового харчування (сніданків) у школах Дніпровського району така: для учнів 1-4 класів – 31 гривня 40 копійок, для учнів 5-11 класів – 37 гривень 90 копійок.
  5. Голосіївський район. Вартість сніданку для школярів складає: для учнів 1-4 класів – 32 гривні, а для учнів 5-11 класів – 38 гривень.
  6. Оболонський район. Вартість харчування у школах району така: сніданки для учнів 1-4 класів 32 гривні; обіди для учнів 5-11 класів – 38 гривень.
  7. Шевченківський район. Ціна одноразового гарячого харчування у школах району для учнів 1-4 класів складає 32 гривні, а для учнів 5-11 класів – 38 гривень.
  8. Подільський район. У КП "Шкільне харчування" Подільського району нам повідомили, що обіди у школах району стоять 35-40 гривень. 35 гривень – без першої страви, та 40 гривень – З першим.
  9. Солом'янський район. Вартість одного сніданку становить 34 гривні, а планова вартість одного обіду – 41 гривня.

Їжа у школах подорожчає?

У Києві закупівля послуг з організації харчування у школах займаються районні управління освіти.

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"Вартість пільгового харчування формується за результатами проведених тендерних процедур. Наразі у кожному з 10 районів Києва управліннями освіти проводяться процедури закупівлі послуг з організації харчування учнів у 2022 році", – зазначають у Департаменті освіти КМДА.

Там додають, що середня вартість харчування по Києву станом на 26 січня до завершення тендерних процедур закупівель залишається на рівні 2021 року і становить для учнів 1-4 класів – 30,02 грн., а для учнів 5-11 класів – 35,57 грн. Тобто дорожчати обід поки що не буде.

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