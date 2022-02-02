Холодов больше не ждать? Прогноз в Киеве на неделю

Украинские синоптики рассказали, как сильно поменяется погода в столице

В городе будет облачная погода / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве на протяжении недели будет с плюсовой температурой, однако синоптики также обещают сильный ветер. В эти дни температура воздуха прогреется до 4 градусов тепла и иногда в городе будут осадки.

Об этом сообщает gismeteo.

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3 февраля в городе будет около 0 градусов и облачная погода, а также осадки. 4 февраля температура воздуха опустится до 2 градусов мороза, прогнозируется гололедица, а также иногда из-за облаков будет выглядывать солнце.

С 5 по 7 февраля в Киеве будет +1 градуса, однако в эти дни также стоит ожидать сильный ветер и мокрый снег.

8 и 9 февраля в городе температура воздуха прогреется до 4 градусов выше нуля. Небо покроют облака, но иногда будет выходить и солнце.

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Всю неделю в столице будет ветер до 13 м/с.

Погода в Киеве на неделю. Скрин: gismeteo

Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Авт.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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