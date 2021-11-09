Более тысячи новых заболевших в день и "ад" в больницах: как живет Киев в красной зоне

За время пандемии в столице скончались 6 604 человек, а побороть болезнь смогли 235 176 заболевших

Город почти два года борется с пандемией / Фото: Коллаж: Сегодня

Столица уже почти неделю живет в красной зоне карантина. Действуют ограничения на проезд в городском транспорте, посещение ТРЦ и ресторанов. Сайт "Сегодня" решил напомнить, какая ситуация на данный момент с заболеваемостью, вакцинацией, а также как работают медики в жестких условиях пандемии.

Что с заболеваемостью

В Киеве обнаружили за прошлые сутки – еще 1204 больных коронавирусом. 53 человека скончались. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

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В больницы столицы госпитализировали 158 больных коронавирусом и 444 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Статистика заболеваемости / Фото: КГГА

Выздоровели за прошедшие сутки 865 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 235 176 жителей столицы.

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Наибольшее количество случаев заболевания выявили в:

Оболонском районе – 337,

Дарницком – 152,

Соломенском районе – 118.

Что с вакцинацией

В Киеве по состоянию на 8 ноября получили одну дозу вакцины 1 млн 395 тыс. 855 (47,29%). Получили две дозы – 1 млн 113 тыс. 032 (37,70%). Всего вакцинаций – 2 млн 508 тыс. 887.

Так, 45,6% – вакцинировались вакциной Pfizer/BioNTech. Это самая популярная вакцина от коронавируса у киевлян.

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Ситуация в больницах

Корреспонденты "Сегодня" в самом "аду" – в клинической больнице № 5 и узнали, как медики работают в режиме нон-стоп в разгар эпидемии.

Первые больные появились тут во время первой волны коронавируса, 20 марта 2020 года.

По словам врачей, сейчас COVID-19 протекает намного тяжелее. Иногда, чтобы спасти человека, счет идет на минуты.

"Наблюдаешь пациента, он хорошо себя чувствует, показатели стабильные, но уже через пару часов у него все начинается заново", – рассказывает Батушкин.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня" / Фото: Сегодня

Из-за сложной напряженной работы не выдерживали даже те врачи, которые в самые трудные минуты сохраняли спокойствие.

В среднем за сутки поступает 20 больных, умирает – 2, выписывают – 24.

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