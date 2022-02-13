Из-за угрозы вторжения? Самолет SkyUp не долетел до Киева – детали

SkyUp пообещал с Посольством Украины в Молдове вернуть пассажиров в Украину

Авиакомпания SkyUp вместо аэропорта "Борисполь" посадила самолет в Кишиневе / Фото: Коллаж: Сегодня

Самолет Фуншал (Португалия) – Киев сел в Кишиневе. Владелец самолета запретил компании посещать авиапространство Украины уже в момент, когда данный рейс начался.

Об этом написала пресс-служба SkyUp.

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Что произошло?

"Из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова)", – отметили в сообщении.

SkyUp пообещал с Посольством Украины в Молдове вернуть пассажиров в Украину.

Почему самолет приземлился в Кишиневе?

12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.

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Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.

Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев.

Все пассажиры были обеспечены питанием.

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