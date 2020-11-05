Как выглядит сквер в Шевченсковском районе после ремонта (фото)

Здесь установили новые скамьи и урны, а также комплекс для детей

В Киеве в сквере на улице Татарской, 36/5 провели капитальный ремонт.

Реклама

Об этом сообщает "Киевзеленстрой" в Facebook.

В сквере площадью 0,53 га появились дорожки с ФЭМ общей площадью 750 квадратных метров, скамьи и урны, а также игровой комплекс для детей.

"Появилась аллея остролистых кленов Роял Ред. Удачным дополнением к ним является цветущие кусты: вейгела, дерн, различные виды спиреи и барбарис. Всего 28 новых деревьев и 370 кустов", – написали в "Киевзеленстрой".

Реклама

Отметим, что в этом году также было устроено освещение – установлено 12 опор на солнечных панелях.

В тренде Карантин в Киеве: новое зонирование вступило в силу 2 ноября

Ранее мы писали, что в Киеве начали ремонт памятника основателям – фонтан будет подсвечиваться разными цветами, управляться будет автоматически.

Напомним, в Киеве открыли светомузыкальный фонтан – в парке "Владимирская горка" недалеко от Михайловского Златоверхого собора.

Реклама

Кроме того, новый фонтан планируют установить возле станции метро "Арсенальная" в Киеве.

Видео: КГГА

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама